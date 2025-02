(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 VENERDI’ CONVEGNO IN SENATO SU MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

Si terrà venerdì 7 febbraio, alle ore 14, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Piazza Madama 11), il convegno dal titolo “Scongiurare il dolore, preservare la dignità”, incentrato sul tema delle mutilazioni genitali femminili.

All’incontro partecipano la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela vittime di FdI, Roberto Natali, ambasciatore d’Italia in Kenya, Souad Sbai, associazione donne marocchine in Italia, Benedetta Paravia, creatrice progetto women in love, Fiorenza Misale, sociologa.

