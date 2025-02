(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

Rimini 6 febbraio 2025

Stagione lirica e danza 2025, da sabato 8 febbraio al via le prevendite

Si aprono sabato 8 febbraio le prime prevendite per gli appuntamenti in calendario nella nuova Stagione di Lirica e Danza del Teatro Galli.

Un programma che spazia nel repertorio del melodramma e del balletto e che si aprirà con Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni in accoppiata con Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, venerdì 11 aprile (ore 20) e in replica domenica 13 (ore 15.30). Con Il barbiere di Siviglia (14 e 16 novembre) il Teatro Galli continua il viaggio nell’universo comico rossiniano, mentre è affidata al celebre coreografo Angelin Preljocaj l’originale rivisitazione del capolavoro di Čajkovskij il Lago dei cigni (22 ottobre).

Biglietti disponibili da sabato 8 febbraio ore 10 al botteghino del Teatro Galli e dalle ore 14 anche online su http://www.teatrogalli.it (alla sezione biglietti on line, accessibile direttamente al link biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx).

