Roma, 6 Febbraio 2025

gio 06 febbraio 2025

Elisa Venturini

FORZA ITALIA VENETO: SODDISFAZIONE PER LO STANZIAMENTO DI OLTRE 70 MILIONI

DI EURO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dello stanziamento di oltre

70 milioni di euro da parte del Ministero per l’Ambiente, guidato

dall’onorevole Gilberto Pichetto Fratin, per contrastare il dissesto

idrogeologico in Veneto”, dichiara Elisa Venturini, capogruppo di Forza

Italia in Consiglio Regionale.

“Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio,

che consentirà di realizzare 15 interventi prioritari per la sicurezza

idraulica della Regione. In particolare, l’opera più significativa riguarda

la realizzazione di una galleria scolmatrice presso la diga di Bastia, nel

comune di Ponte delle Alpi (BL), con un investimento di 39,35 milioni di

euro, finalizzata alla messa in sicurezza idraulica della piana.”

Tra gli altri interventi finanziati, spiccano il consolidamento dell’argine

sinistro del fiume Piave a San Donà di Piave (5,1 milioni di euro) e la

sistemazione idraulica dell’alto Livenza nei comuni di Meduna di Livenza e

Motta di Livenza (5 milioni di euro). “Questi interventi – prosegue

Venturini – rappresentano una risposta concreta alle necessità di tutela

del territorio e dei cittadini.”

Ulteriori opere significative includono la diaframmatura dell’argine

sinistro del fiume Guà a Roveredo di Guà (3,1 milioni di euro) e quella

dell’argine sinistro del fiume Adige a Terrazzo, nelle località Nichesola e

Brazzetto (2,2 milioni di euro). Inoltre, con investimenti tra i 2 e i 2,5

milioni di euro, verranno realizzati interventi per la messa in sicurezza

dell’argine sinistro del fiume Adige in località Viola a Cavarzere, il

contrasto delle filtrazioni a Boara Polesine (RO) e la costruzione di un

bacino di laminazione nei comuni di Sarmede, Cappella Maggiore e Colle

Umberto (TV).

Infine, con finanziamenti tra 1,15 e 1,5 milioni di euro, si interverrà su

diversi punti critici del territorio, tra cui Albaredo d’Adige, Veronella,

Camposampiero, Cavarzere, Vigodarzere, Anguillara Veneta e Arquà Polesine.

“Ringraziamo il Governo e il Ministro Pichetto Fratin per questo impegno

concreto nella difesa del nostro territorio. Forza Italia continuerà a

lavorare per garantire che queste risorse vengano utilizzate nel migliore

dei modi per la sicurezza e lo sviluppo della nostra Regione”, conclude

Venturini.