FISCO: DE PALMA (FI), "RIDURRE CONTENZIOSO E OFFRIRE SOLLIEVO AI CONTRIBUENTI"

“Forza Italia ha già evidenziato, sin dalla fase di discussione della manovra di bilancio, la necessità di una nuova operazione di rottamazione dei debiti fiscali, nota come Rottamazione Quinques. Si tratta di un intervento indispensabile per consentire ai cittadini di accedere a una forma di pace fiscale senza oneri insostenibili. Il nostro obiettivo primario è sempre la riduzione della pressione fiscale, motivo per cui continuiamo a insistere sulla necessità di abbassare l’aliquota al 35% e, parallelamente, di ridurre il contenzioso fiscale. In quest’ottica, continuiamo a sostenere una rottamazione che coinvolga tutti i ruoli pendenti fino al 31 dicembre 2024, un’iniziativa che non solo offrirebbe sollievo ai contribuenti, ma garantirebbe anche entrate per le casse dello Stato altrimenti difficilmente recuperabili.” Lo dichiara in una nota Vito De Palma capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze della Camera.

