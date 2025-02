Dl Cultura: dalla Chiesa (FI), promuove e valorizza patrimonio italiano

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

Il decreto cultura “mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale italiano, rendendolo accessibile a tutti i cittadini”. Così Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto sul DL Cultura. “Il Piano Olivetti per la cultura – ha proseguito – di cui si prevede l’adozione nel decreto legge, si fonda su una visione integrata della cultura, dell’industria e del territorio, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale e sociale delle comunità locali”. Il decreto prevede anche “incentivi per le librerie indipendenti e per le iniziative volte a promuovere la lettura tra i giovani e nelle scuole. Grazie ad una proposta di Forza Italia potranno beneficiare del sostegno economico le edicole, le cartolerie, i negozi di alimentari e altri esercizi commerciali che vendono libri, purché questa attività rappresenti almeno il 30% del loro fatturato globale”, una misura “riservata ai giovani imprenditori di meno di 35 anni”, “per favorire l’imprenditoria giovanile e incentivare nuove iniziative economiche legate alla cultura”. Ancora, “abbiamo approvato un finanziamento del Memoriale della Shoah di Milano, ringrazio i Ministri Bernini, Valditara e Giuli per la loro sensibilità”. “La cultura deve essere al centro delle nostre politiche, quale strumento per promuovere il più alto dei valori: quello della libertà di espressione. Forza Italia ha sempre sostenuto che la cultura è uno strumento di inclusione. È il tessuto connettivo che lega i cittadini con la comunità”, ha concluso, annunciando il voto favorevole di Forza Italia.

