(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 Dl Cultura: Bof (Lega), fiducia in Giuli. Su Soprintendenze lavoreremo per buona norma

Roma, 6 feb. – “Avs mente sapendo di mentire. Con la nostra proposta sulle Soprintendenze non ci sarà alcuna cementificazione. Ricordiamo, tra l’altro, che sono i governatori della Lega ad aver adottato le leggi sul consumo del suolo. Le Soprintendenze hanno un ruolo importante che nessuno vuole togliere. Vogliamo solo ridimensionarle per alcune fattispecie minori. I sindaci non possono avere le città bloccate dalla loro discrezionalità e, soprattutto, non possono gravare sulle tasche dei cittadini. Abbiamo fiducia nel Ministro Giuli e siamo certi che lavorerà insieme al Parlamento fattivamente per una buona norma”.

Così il deputato della Lega Gianangelo Bof.