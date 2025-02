Codacons su gas rincari bollette

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

6 febbraio 2025

IL GAS OLTRE 55 EURO, AI MASSIMI DA OTTOBRE 2023. CODACONS: IN ARRIVO

STANGATA IN BOLLETTA

SIA MERCATO LIBERO CHE TUTELATO VEDRANNO SALIRE TARIFFE. GOVERNO INTERVENGA

In arrivo una stangata sulle bollette energetiche degli italiani, dopo che

il gas sui mercati internazionali ha superato i 55 euro al megawattora,

toccando i massimi da ottobre 2023.

Sia sul mercato libero che su quello tutelato le tariffe del gas hanno già

registrato incrementi nell’ultimo mese, e se il trend delle quotazioni non

invertirà la rotta, i consumatori si ritroveranno nuovi rincari in bolletta

– avvisa il Codacons – In particolare chi ha un contratto a prezzo variabile

sul mercato libero, cioè indicizzato all’andamento del mercato, subirà

conseguenze immediate dai nuovi picchi del gas, con tariffe più pesanti

applicate dagli operatori, mentre chi rientra nel mercato tutelato e già

paga una bolletta media da 1.393 euro annui (con consumi da 1.100 metri cubi

annui) andrà incontro ad un aggiornamento al rialzo delle condizioni

economiche stabilite da Arera.

Una situazione che rischia di avere ripercussioni pesanti su famiglie e

imprese e sull’economia nazionale, e che il governo farebbe bene a

contrastare adottando misure per stroncare le speculazioni che si stanno

registrando sull’energia – conclude il Codacons.