(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 MIGRANTI, SISLER (FDI): SU ALMASRI DA MINISTRI ALTO SENSO DELLE ISTITUZIONI

“Stupisce il tempismo della Cpi che ha emesso un mandato internazionale di arresto nei confronti di Almasri solo quando quest’ultimo è arrivato in Italia, a notte inoltrata, e dopo aver vagato liberamente come la vispa Teresa in tutta Europa. Ringraziamo i ministri Nordio e Piantedosi che, dalla delicatissima posizione di persone sottoposte ad indagini, sono venuti in Parlamento a riferire, dimostrando un alto senso delle istituzioni che evidentemente è mancato a qualcun altro”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

