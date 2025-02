GIUSTIZIA: DALLA CHIESA, “FERMEZZA GOVERNO PUNTO RIFERIMENTO PER CITTADINI”

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

“L’attuale tensione tra politica e magistratura rappresenta un momento cruciale per la nostra democrazia. L’approvazione alla Camera della legge sulla separazione delle carriere ha suscitato reazioni forti da parte di una certa magistratura, contraria a una riforma che punta a garantire maggiore equilibrio e trasparenza nel sistema giudiziario.

Non possiamo accettare che il dibattito si trasformi in una continua delegittimazione del governo, spesso alimentata da un’opposizione più interessata a creare scontri che a proporre soluzioni. Quando parlo con le persone comuni per strada emerge un dato chiaro: c’è stanchezza per questa polarizzazione esasperata, per il clima di conflitto perenne che allontana i cittadini dalla politica.

Eppure, mentre le critiche si moltiplicano, Giorgia Meloni continua a rafforzare il proprio consenso. Questo perché la gente riconosce in lei un punto di riferimento stabile, una leadership capace di affrontare sfide complesse con determinazione e chiarezza. In un momento storico in cui la politica è spesso percepita come confusa e distante, la fermezza del governo rappresenta una certezza per molti italiani.” Lo ha dichiarato Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, ospite a E’ sempre Cartabianca.

