Dazi: Seppilli (FI), da Europa serve risposta comune. Bene ruolo da protagonista dell’Italia

“Io credo che l’unità dell’Europa sia assolutamente fondamentale per rispondere a qualunque tipo di politica commerciale arrivi da fuori. L’Europa ha una grande occasione per essere Europa, per accelerare sul mercato comune, per parlare seriamente di difesa comune europea, tutti i temi su cui spesso si è rimandato, ma che questa situazione offre un’occasione per accelerare”. Lo ha detto Ludovico Seppilli, Segretario Internazionale di Forza Italia Giovani, intervenendo a Rainews24. “L’Europa – ha proseguito – ha l’occasione di parlare con una voce unica, ma questo non va in contrasto con la possibilità di avere degli interlocutori che hanno un rapporto già consolidato con la nuova amministrazione americana. Il ruolo dell’Italia oggi rappresenta un’opportunità per se stessa, ma anche per l’Europa. L’Italia è convintamente e orgogliosamente un membro dell’Unione Europea. Il Presidente del Consiglio Meloni era l’unico capo di governo europeo all’insediamento del Presidente Trump, e il neo segretario di Stato Marco Rubio ha scelto Antonio Tajani come primo Ministro degli Esteri europeo con cui interloquire. Un’ Italia protagonista è un bene anche per l’Europa. Per avere successo nella trattativa sui dazi servirà una risposta comune. Trump non ha, a mio giudizio, nessun interesse a colpire o opprimere le economie alleate”, ha concluso.

