(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 ALMASRI. BIANCOFIORE (C’I): SQUALLIDO INTERVENTO DI CONTE CONTRO MELONI DETTATO DA NOSTALGIA PER CHIGI

“Conte se ne faccia una ragione: gli italiani il giudizio morale lo hanno già espresso contro di lui, che in epoca Covid e con il favore delle tenebre, senza coinvolgere ma calpestando il Parlamento, solo per citarne una, privò gli italiani della libertà personale con un DPCM. Lezioni di procedura parlamentare e di civiltà giuridica dall’autore di questi scempi non ne accettiamo. Tralasciando il disgusto per l’eloquio non più forbito dell’avvocato del popolo, capiamo la sua trance agonistica che però non giustifica il livore e l’invidia che hanno mosso il suo intervento all’informativa dei ministri Nordio e Piantedosi su Almasri. Ricordiamo tutti quando il suo nome veniva storpiato sui social dal presidente Usa, quello stesso Trump che definisce ‘fantastica’ Giorgia Meloni. Proviamo a comprendere come il tuo tasso di autostima sia sceso sotto i tacchi nel leggere i titoli positivi sul nostro presidente del Consiglio, pubblicati dai più autorevoli giornali stranieri, ma questo non può spiegare gli insulti che ha rivolto alla premier e al governo, solo per evidente invidia e nostalgia di Chigi. Le ‘assurdità ’ che abbiamo ascoltato oggi arrivano da Conte e l’unica pagina vergognosa, sarà quella dei resoconti della Camera costretta a riportare il suo inqualificabile e volgare intervento”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.