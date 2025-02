(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 ROSSO (FI): BENE SINERGIA TORINO CON MILANO PER LA DESIGN WEEK

“La notizia che l’edizione 2025 della Milano Design Week si apre ad una sinergia con Torino è un’ottima cosa per il Piemonte e per il Paese. Da sempre Torino ha rappresentato un laboratorio nazionale capace di generare innovazione in qualsiasi campo, in particolare sul design. Pensare un MiTo del Mobile significa fare sistema per accrescere le capacità produttive dell’Italia in un comparto che è capace di generare un fatturato complessivo pari a 52,7 miliardi di euro come sistema paese e che vede proprio in Piemonte operare 3.500 aziende per un fatturato di oltre 4miliardi. È evidente che quando Forza Italia parla di difendere la casa, intende difendere anche tutto il settore del legno-arredo che è parte integrante di quei produttori di beni essenziali per il benessere e la qualità della vita delle famiglie. Regione Piemonte, Unione Industriali Torino, Assohotel e Federalberghi Torino hanno quindi operato molto bene e sarà fondamentale sfruttare questa collaborazione per attrarre investitori ed operatori anche sul nostro territorio. Di fronte alle sfide di una economia sempre più globale bisogna fare quadrato e potenziare le nostre eccellenze come Paese per competere al meglio a livello globale”. Ad affermarlo in una nota il senatore Roberto Rosso, vicepresidente del Gruppo consiliare di Forza Italia a Palazzo Madama, Segretario provinciale Forza Italia a Torino e Responsabile Nazionale del Dipartimento Casa per gli Azzurri.