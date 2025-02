(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 Migranti: Zoffili (Lega), da università stranieri di Siena follia. Non si può preferire Ong a Marina Militare

Roma, 4 feb. – “Follia dall’università per gli stranieri di Siena che, tramite il suo rettore Tomaso Montanari, ha deciso di promuovere il tirocinio dei ragazzi a bordo delle navi Ong. Preferire alla Marina militare chi traffica sui migranti è, a dir poco, paradossale. La Lega è di tutt’altro avviso: andremo avanti con proposte di buonsenso, che fanno veramente il bene dei nostri ragazzi, come quella sulla leva che abbiamo depositato alla Camera. Nessun dubbio in merito”.

Così il deputato Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IV commissione Difesa della Camera dei Deputati e Presidente della Delegazione parlamentare italiana OSCE