(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 Migranti: Pucciarelli (Lega), tirocini su navi Ong? Follia di rettore Montanari

Roma, 4 feb – “Inaccettabile che il Senato accademico dell’Università per gli stranieri di Siena, su indicazione del Rettore Tomaso Montanari, abbia deciso di non rinnovare la convenzione di tirocinio di formazione e orientamento curricolare con la Marina Militare ma con le Ong. Una scelta scandalosa non solo perché offende la storia e il ruolo della nostra Marina, ma per la missione alquanto discutibile di chi è più avvezzo al traffico illegale di esseri umani che alla formazione dei nostri ragazzi”.

Così la senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in commissione Esteri e Difesa.