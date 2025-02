(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 Immigrazione, Pellegrino (FdI): inchiesta Salerno dimostra che Pd è dalla parte dei trafficanti

“Quanto emerso dalle indagini della procura di Salerno sulla maxi truffa legata ai permessi di soggiorno non fa che confermare ulteriormente – se ci fosse bisogno – che la gestione dei flussi migratori è stata una ricca mangiatoia per la criminalità. Secondo l’inchiesta, l’organizzazione criminale, che aveva tra i suoi riferimenti anche l’ex sindaco e tesoriere del PD Salvati e suo padre, arrivava a far pagare fino a 7000 euro ogni pratica per il rilascio di falsi permessi di soggiorno al fine di ottenere finti contratti di lavoro in Italia. Il così tanto criticato esposto di Giorgia Meloni, considerato dai dem come uno spot propagandistico, ora smaschera cosa c’è dietro il volto solidale di certa sinistra. Il Pd sembra, infatti, essere più vicino ai trafficanti di uomini che ai migranti, favorendo nitidamente l’immigrazione illegale”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Cinzia Pellegrino, capogruppo di FdI in Commissione straordinaria per i diritti umani.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica