(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 IA: Centemero (Lega) “Si a sandbox regolamentari per impiego e sviluppo intelligenza artificiale”

Roma, 4 feb. – “Sono perfettamente d’accordo e in linea con quanto affermato dal Dg dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), prefetto Bruno Frattasi per quanto riguarda una regolamentazione del settore IA. Da tempo, infatti, sostengo l’importanza di creare uno spazio tecnico – normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale promuovendo, allo stesso tempo, l’innovazione per consentire lo sviluppo sul territorio nazionale dell’intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi”. Dichiara in una nota Giulio Centemero, deputato, coordinatore nazionale del dipartimento Innovazione e capogruppo della Lega in commissione Finanze. “Questo può avvenire con una sandbox regolamentare, in cui possiamo coniugare la regolazione e lo sviluppo della tecnica sia per il pubblico che per il privato. Il Parlamento sta ancora discutendo del provvedimento presentato dal Governo ma sono certo che a breve lo approverà venendo incontro alle necessità di tutte le parti, soprattutto dei soggetti competenti per governare il sistema. Tutto questo potrà essere utile per attrarre in Italia quelle risorse utili a sviluppare il settore dell’intelligenza artificiale e le tecnologie avanzate”.