Giustizia: Calderone (FI), immunità parlamentare non sia tabù, affrontare tema con serietà e senza pregiudizi

“L’immunità parlamentare è un tema molto importante, non può più essere considerato un tabù. La storia si evolve e noi riteniamo che debba necessariamente essere argomento di discussione. L’articolo 68 già prevede che è necessaria l’autorizzazione a procedere per arrestare, per gli atti cosiddetti garantiti, cioè le perquisizioni e i sequestri e per le intercettazioni. La Sottocommissione che modellò l’articolo 68 nel 1948 era formata da eccellenze, come Calamandrei, Mortati e Giovanni Leone, quindi credo che non sia un tabù discutere nuovamente di ripristinare l’immunità così come era stata modellata dal legislatore costituente”.

Lo ha detto Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio, intervenendo a Radio 24.

“Il legislatore nel 1948 – ha proseguito – ha elaborato questo ragionamento: non ci può essere un potere dello Stato che prevale su un altro. Basta un procedimento banale per impedire al parlamentare di esercitare il mandato, quindi se è un procedimento o un processo serio ci sarà l’autorizzazione a procedere. Se è un procedimento persecutorio, come tante volte è capitato e come sta capitando in questo momento storico, allora sarà il Parlamento a stabilire se questo processo dovrà celebrarsi o no. Non c’è nessun privilegio: esistono i poteri dello Stato ed esistono i modi in cui lo Stato li manifesta. La nostra – ha aggiunto – non è una Repubblica giudiziaria, è una Repubblica parlamentare. Quindi nei pesi e contrappesi è necessario che il legislatore si renda libero di poter agire senza la preoccupazione che una parte della magistratura politicizzata possa incidere. Non è impunità, è immunità quindi il Parlamento potrebbe autorizzare a procedere se dovesse ravvisare la necessità, soprattutto per reati di un certo allarme sociale. Non siamo più nel periodo di Tangentopoli quando c’erano 600 richieste di autorizzazione al processo. Siamo in un momento storico e diverso, e questo è un tema da affrontare con serietà, sobrietà e competenza, senza pregiudizi”.

