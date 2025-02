(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 Dazi: FI, grazie a impegno Tajani Italia ponte tra Europa e Stati Uniti

“Difendere le nostre imprese e garantire la crescita! Grazie all’impegno del Ministro Antonio Tajani, l’Italia si propone come un ponte tra Europa e Stati Uniti, per promuovere il dialogo, scongiurare i dazi e proteggere il Made in Italy. Forza Italia c’è!”.

Così Forza Italia sui suoi profili social.

