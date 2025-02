Cura dei beni comuni: un nuovo patto di collaborazione tra comune e volontari per la scuola di infanzia “Il Glicine” all’Ina Casa di Rimini. Tra gli obbiettivi orto didattico e cura del verde. Attualmente si contano 77 patti e circa novecento volontari co

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 Comune di Rimini

Rimini 4 febbraio 2025

Cura dei beni comuni: un nuovo patto di collaborazione tra comune e volontari per la scuola di infanzia “Il Glicine” all’Ina Casa di Rimini. Tra gli obbiettivi orto didattico e cura del verde. Attualmente si contano 77 patti e circa novecento volontari coinvolti, più della metà nelle scuole

Una cucina di fango, un orto didattico, la cura del verde e tante piccole migliorie per rendere gli spazi esterni e comuni più accoglienti e a misura di bimbe e bimbi. Questi alcuni tra i principali obbiettivi del nuovo patto di collaborazione tra Comune di Rimini e cittadini volontari contribuirà alla cura della scuola per l’infanzia “Il Glicine” all’Ina Casa di Rimini. Il Comune di Rimini ha così approvato la richiesta di attivazione del “Patto di collaborazione per la cura dei beni comuni” proposto da alcuni volontari liberamente costituiti per la realizzazione del progetto denominato “Scuola d’infanzia Il Glicine”, con durata fino il 31 dicembre 2025. Gli obbiettivi sono quelli di mantenere decorosi gli spazi scolastici, allestire un orto didattico, eseguire ove necessario dei ritocchi di imbiancatura in alcune aule ed essere di supporto alle insegnanti per alcune attività di laboratorio e progetti didattici in cui vi fosse necessità. Per la realizzazione degli obbietti, dove possibile, è prevista anche la collaborazione della società Anthea S.r.l. per gli aspetti di carattere tecnico ed operativo.