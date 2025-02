(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 COIN, ANCOROTTI (FDI): GRAZIE A GOVERNO MELONI NUOVI INVESTITORI PER RILANCIARE GRUPPO

“Con il governo Meloni si porta a compimento un’altra importante vertenza aziendale, quella della Coin. Il ministro Urso ha annunciato che ci sono nuovi investitori per il piano di rilancio per garantire la continuità del business aziendale e salvaguardare 1390 posti di lavoro. Con questa vertenza si sancisce ancora una volta l’intraprendenza del nostro governo e del Mimit che, come sempre, non indietreggiano di un passo per la tutela del nostro tessuto produttivo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti, componente la Commissione Industria a Palazzo Madama.

