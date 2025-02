Camera dei Deputati: Audizioni in Commissione Cultura

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

Oggi alle 13.30, audizioni in Commissione Cultura su proposta di legge per la revisione delle modalitĂ di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, di:

đź“ŤFranco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanitĂ ;

đź“Ťrappresentanti del Segretariato italiano studenti in medicina – APS – SISM;

đź“Ť rappresentanti della Federazione Lavoratori della Conoscenza – FLC CGIL.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.