(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 ALMASRI: NEVI, “SCELTA RESPONSABILE IN DIFESA DELLA SICUREZZA NAZIONALE”

“La questione Almasri è chiara: il ministro dell’Interno ha agito sulla base di valutazioni relative alla sicurezza nazionale, ritenendo che Almasri rappresentasse una minaccia. Questa decisione, presa nell’interesse del Paese, è stata comunicata dal ministro Piantedosi al Parlamento in risposta a un’interrogazione, sottolineando che le motivazioni di sicurezza non sono sindacabili.

Il governo aveva previsto di fornire ulteriori chiarimenti in aula, ma nell’attesa che il Tribunale dei Ministri si pronunci sul caso, è stato necessario sospendere qualsiasi dichiarazione ufficiale. Questa prudenza risponde al bisogno di evitare interferenze con le procedure giudiziarie in corso, garantendo al contempo il rispetto delle regole e delle responsabilità istituzionali. In conclusione, si tratta di una scelta precisa e responsabile, assunta in difesa della sicurezza nazionale. L’opposizione può ovviamente criticare, ma le motivazioni e i passaggi decisionali sono stati chiaramente esposti.” Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di Forza Italia. a Sky Start

