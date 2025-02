(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

*GIANNINI (LEGA): “TENTATO FURTO E RISSA A SUPERMERCATO BOCCEA, SICUREZZA

SIA GARANTITA”*

“Ennesimo episodio di violenza e degrado a Largo Boccea, dove oggi

pomeriggio alcuni sbandati, già noti in zona, hanno tentato di rubare

alcolici e generi alimentari all’interno del supermercato Todis. Dopo

essere stati scoperti dal personale, uno di loro ha fatto cadere una

bottiglia occultata nel giaccone, scatenando una colluttazione con i

commessi che tentavano di fermarli. Urla, botte e spintoni in pieno giorno,

davanti a famiglie, bambini e residenti, in una scena indegna per un

quartiere che merita rispetto e sicurezza”. Così in una nota Daniele

Giannini, già presidente del Municipio Aurelio-Boccea e dirigente regionale

Lega. “La nostra solidarietà – aggiunge – va ai dipendenti del market, che

con coraggio hanno bloccato i responsabili, consentendo l’intervento delle

forze dell’ordine. Ora ci aspettiamo che la magistratura condanni

fermamente questi delinquenti, evitando che tornino presto a fare crimini

nelle nostre strade. La sinistra romana, che continua a negare il problema

della sicurezza – aggiunge – ci dica se anche questo episodio è semplice

‘percezione’ di insicurezza. Se neanche nell’anno del Giubileo, con

migliaia di agenti dispiegati in ogni dove, a un chilometro dal Vaticano,

si riesce a garantire l’ordine pubblico, cosa accadrà in futuro?” conclude

Giannini.

(Disponibili su richiesta foto e video)

