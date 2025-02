(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 Cordialmente,

L’Ufficio stampa

COMUNICATO STAMPA

Fwu Insurance Life: il Tribunale del Lussemburgo decreta la liquidazione coatta

Confconsumatori esprime solidarietà ai risparmiatori e consiglia alcune azioni in attesa dell’ammissione al passivo

Parma, 3 febbraio 2025 – Oggi la CAA, Autorità di Vigilanza lussemburghese, ha comunicato che la Compagnia Fwu Insurance Life è stata sciolta e messa in liquidazione dal Tribunale del Lussemburgo. Confconsumatori precisa che, per il momento, la compagnia Fwu austriaca non è coinvolta nella liquidazione.

I PROSSIMI PASSI – A questo punto, gli assicurati italiani dovrebbero ricevere entro 6 mesi una comunicazione di riconoscimento del credito da parte del commissario, ed entro 3 anni al massimo depositare l’istanza di ammissione al passivo. Una situazione complicata, dovuta al fatto che in Lussemburgo non opera il sistema di posta elettronica certificata (pec) e quindi le operazioni parrebbero rimesse al deposito cartaceo delle istanze.