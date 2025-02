(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

ENERGIA, RAMPELLI (VPC-FDI): SENZA IDEOLOGIA, CON RINNOVABILI VERSO

INDIPENDENZA ENERGETICA

“Il pensiero conservatore per primo si è occupato della criticità del

rapporto tra la modernizzazione dei sistemi produttivi e l’equilibrio del

pianeta. Noi siamo contrari a ogni forma di decrescita: vogliamo crescere,

che l’economia cresca, ma sappiamo anche che il pianeta non è infinito né

infinita può essere l’energia di cui disponiamo. Il consumo di energia va

cioè governato, a iniziare dal contrasto agli sprechi. Ma il prezzo

dell’energia in Italia è tra i più alti d’Europa e occorre capire perché.

Dobbiamo lavorare per la sostenibilità energetica perché chi c’era prima di

noi ha fallito. Per oltre il 60% dipendiamo da energia fossile, il gas la

fa da padrone. Possiamo parlare di nucleare ma il referendum del 1987 ha

detto no alla fissione nucleare e questo ha provocato un oggettivo ritardo

per l’Italia. Non so se possa avere senso rincorrere una tecnologia già

smantellata non essendo più competitivi con le nazioni che vivono di

fissione nucleare, con il rischio di esserne la retroguardia. Se riusciremo

e se la scienza ci darà soluzioni per riallinearci ai leader mondiali in

questo campo meglio, ma certamente possiamo – se non avremo dubbi –

diventare l’avanguardia planetaria della fusione nucleare, questa sì

energia pulita. L’Italia produce il 20% di energia da centrali

idroelettriche, un’energia rinnovabile, pulita, programmabile, economica.

Inoltre, è sovrana perché sono nostre l’acqua, le montagne, le dighe, i

bacini, l’ingegneria che le ha rese possibili. Ed è un’energia ad alto

potenziale, in grado cioè di alimentare l’industria pesante, cosa che non

vale invece per l’energia eolica e solare.

Quindi, la prima cosa che potremmo fare è ottimizzare, manutenere,

efficientare e sviluppare la produzione di energia idroelettrica.

Raccogliamo solo l’11% dell’acqua piovana, dunque abbiamo le scorte per

poter alimentare i nostri bacini anche in caso di siccità e comunque con il

meccanismo della riconduzione forzata. Potremmo facilmente far levitare dal

20 al 35% la produzione di energia idroelettrica, sopravanzando quella di

derivazione fossile, realizzare micro bacini e studiare ogni modo per

ricavare questa energia rinnovabile con l’obiettivo di abbassare il prezzo

in bolletta e raggiungere il prima possibile l’indipendenza energetica”.

E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio

Rampelli intervenendo al convegno ‘Ambiente ed energia: contro le ecofollie

per un futuro realmente sostenibile’ organizzato dal senatore Guido

Castelli