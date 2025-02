(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 Diffusione della peste suina in Italia, domani audizione del commissario Filippini in IX e X Commissione Senato

È in programma per le ore 15.00 di domani, martedì 4 febbraio, l’audizione in Senato in IX Commissione Agricoltura e X Commissione Lavoro del commissario straordinario alla PSA – Peste Suina Africana, il dottor Giovanni Filippini.

L’incontro sarà aperto a tutti i senatori interessati e prevede l’illustrazione della situazione della diffusione della malattia in Italia: “Sarà il momento per fare il punto su questa annosa questione; – spiega il presidente della IX Commissione, il senatore Luca De Carlo – questione che vede da tempo il Governo impegnato e per la quale abbiamo il dovere di non abbassare la guardia. Questo incontro ci permetterà quindi di avere un quadro ben definito della situazione attuale e di poter programmare con ancora maggior efficacia le prossime azioni”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica