(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 COSPITO, SISLER (FDI): CROLLA CASTELLO DI ACCUSE SU DELMASTRO

“Crolla il castello di accuse su Delmastro per la vicenda Cospito. Anche il pm Basentini, autore dell’ordine di servizio che stabiliva la ‘limitata divulgazione’, oggi ha confermato in Tribunale che l’indicazione valeva per gli uffici del Dap e non per quelli del Ministero. Quindi Delmastro non era vincolato a nessuna limitazione di divulgazione negli atti di Cospito come ha sempre detto Fratelli d’Italia. Non a caso la Procura stessa aveva chiesto l’archiviazione ma dopo l’imputazione coatta lo sviluppo delle udienze rafforza ulteriormente la correttezza dell’operato di Delmastro”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica