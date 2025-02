Comunicato stampa – Italia-Francia, Nordio incontro omologo Darmanin

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA

Italia-Francia, Nordio incontra l’omologo Darmanin.

Lotta al crimine organizzato, il modello italiano ispira il sistema d’Oltralpe

Roma, 3 febbraio 2025. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha incontrato nel pomeriggio l’omologo francese, Gérald Darmanin. L’incontro, avvenuto su richiesta avanzata dalla Francia, si è tenuto nella sede di via Arenula e ha fatto seguito agli impegni che la delegazione francese ha avuto nella prima parte della giornata.

Al mattino il Ministro Darmanin e la delegazione sono stati ricevuti alla casa circondariale di Roma Rebibbia dalla capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria facente funzioni, Lina Di Domenico, e guidati dal Direttore del GOM – Gruppo Operativo Mobile, hanno visitato la sezione destinata ai detenuti sottoposti al regime del 41bis. Si tratta del regime detentivo italiano, istituito dopo l’assassinio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a cui i francesi guardano con particolare interesse quale modello da importare nel loro sistema giudiziario. A seguire, hanno incontrato il Procuratore Nazionale antimafia, Giovanni Melillo, presso Palazzo Farnese, sede dell’ambasciata di Francia.

Altro argomento che ha determinato il Responsabile della giustizia francese a guardare al sistema italiano, è la politica di gestione delle carceri e il sovraffollamento che affligge anche loro. Quest’ultimo in Francia è particolarmente grave, si contano infatti circa 20mila detenuti in più, rispetto alla capacità di ricezione degli istituti penitenziari. La recente istituzione in Italia del Commissario all’edilizia penitenziaria e l’intenzione di recuperare caserme dismesse per riconvertirle in strutture di detenzione, ancorché attenuta, sta ispirando le possibili future scelte francesi.

L’incontro fra Nordio e Darmanin era stato recentemente anticipato da ‘Le Figarò’, che aveva sottolineato come il Ministro francese volesse trarre ispirazione dall’Italia, attingendo al suo modello.