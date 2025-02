(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 COLLETTORE DEL GARDA: OGGI ALLE 11:30 CONVEGNO A BARDOLINO. CON ON. TOSI (FORZA ITALIA), MINISTRO PICHETTO FRATIN E SOTTOSEGRETARIO FERRANTE

Oggi 3 febbraio, alle ore 11:30, a Bardolino (VR), in Sala della Disciplina in via Garibaldi 55, si terrà il convegno organizzato e promosso dall’europarlamentare On. Flavio Tosi e dalla deputata On. Paola Boscaini con il Partito Popolare Europeo (PPE) e Forza Italia:

“Collettore del Lago di Garda: Infrastrutture e Servizi per il territorio anche in ottica europea”.

Interverranno il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica On. Gilberto Pichetto Fratin e il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti On. Tullio Ferrante. Tra i relatori il Presidente di Azienda Gardesana Servizi (AGS) Angelo Cresco e rappresentanti delle categorie economiche del settore turistico. Porterà i saluti istituzionali il Sindaco di Bardolino Daniele Bertasi. Modera Ruggero Pozzani, consigliere comunale di Bardolino.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

