(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 Antimafia. Russo (FdI): ancora arresti per falsi nullaosta ad immigrati clandestini

“Solo oggi ci sono stati 36 arresti in Campania, tra Napoli, Salerno e Caserta per un giro di falsi nullaosta al lavoro destinati a cittadini extracomunitari. L’ennesima associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Bene fece la Presidente Meloni a denunciare, con un esposto alla procura antimafia, questi meccanismi studiati ad hoc e che hanno favorito l’ingresso della criminalità organizzata nella gestione delle domande durante i click day. In Italia si deve entrare solo legalmente e il Governo continuerà a lavorare convintamente su questa strada”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della commissione Antimafia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica