(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 Africa: Ambasciatore Egitto, per sviluppo è fondamentale investire in infrastrutture

“Quando, 35 anni fa, ho iniziato a lavorare nel Dipartimento Africa per il Ministero degli Esteri del mio Paese, tutti i problemi che ci sono oggi erano già discussi. Purtroppo non sono stati affrontati adeguatamente e le aspettative del popolo africano non sono state rispettate. Ho anche lavorato direttamente nell’ufficio del Presidente del mio Paese per sei anni, dal 2016, e durante quel periodo ho partecipato a tutte le riunioni dell’Unione africana. Ce n’è stata una in particolare, nel 2019, da cui è emersa una parola chiave: per far crescere l’Africa bisogna investire nelle infrastrutture dell’Africa. Se qualcuno deve muoversi dall’Egitto, quindi dalla parte est, verso il sud o l’ovest del continente deve passare per forza attraverso l’Europa. Quindi uno dei grandi problemi è l’interconnessione. In Egitto noi esportiamo in America Latina, in Australia, ma non ci sono connessioni dirette per avere rapporti commerciali con i paesi dell’Africa stessa. L’importanza delle infrastrutture in Africa è dunque fondamentale. A causa della loro mancanza, il rapporto di import-export tra i paesi africani è solamente del 4%, quando negli altri continenti di norma è intorno al 40%. Se non si investe nelle infrastrutture, nel continente niente funzionerà. Il piano Mattei è molto ambizioso e noi lo apprezziamo. Per lo sviluppo dell’Africa bisogna creare una piattaforma che trasmetta ai paesi africani la tecnologia e le conoscenza italiane. L’Italia è il paese che può farlo. In Italia ci sono dei leader come Tajani, Meloni e Salvini che possono farlo. Ci sono la volontà, la storia e le possibilità per l’Italia di investire nello sviluppo dell’Africa”. Lo ha detto l’Ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Radi, intervenendo al convegno “L’Africa grembo del mondo: l’Italia alla guida dei rapporti con l’UE” organizzato dai dipartimenti Esteri e Cooperazione Internazionale di Forza Italia e dalla delegazione italiana del PPE al Parlamento Europeo che si sta svolgendo alla Sala delle Bandiere del Parlamento europeo in Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma