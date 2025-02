(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 Senato. De Carlo (FdI): audizione della FAO nella IX Commissione

Martedì 4 febbraio alle ore 14 avrà luogo l’audizione dei rappresentanti della FAO nella IX Commissione ‘Industria, Commercio,Turismo e Agricoltura’ del Senato. Ad annunciarlo il presidente Luca De Carlo.

“Il confronto con la FAO rappresenta il proseguimento di un percorso avviato da questa Commissione con istituzioni, enti e privati all’interno dell’indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura”, dichiara De Carlo. “L’obiettivo é quello di fare il punto sugli strumenti a disposizione appunto per il contrasto al cambiamento climatico e sulle possibili azioni per intensificare le misure di adattamento allo stesso. Gli agricoltori sono i custodi del territorio e sono i primi a dover affrontare le problematiche derivanti dalle variazioni climatiche. Noi vogliamo, attraverso l’approfondimento degli studi sul tema, metterli nelle condizione di affrontare questa sfida in maniera pragmatica”, conclude.

