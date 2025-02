(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

Schlein: solidarietà a Gimbe, Meloni tuteli sanità pubblica e tenga a bada

i suoi*

“Fratelli d’Italia e il governo Meloni stanno cinicamente smantellando la

sanità pubblica per favorire gli amici del privato. I loro tagli

costringono quasi 5 milioni di italiani a rinunciare alle cure, gli altri a

spendere 40 miliardi di tasca propria. In questo disastro si permettono

anche di attaccare chi, come la Fondazione Gimbe e il suo presidente

Cartabellotta, è impegnato da anni e di fronte a governi di qualsiasi

colore a difendere il servizio sanitario nazionale. Giorgia Meloni si

concentri sulla tutela della sanità pubblica e tenga a bada i suoi, perché

questo bullismo politico non è accettabile: non resteremo a guardare mentre

la destra attacca il diritto costituzionale alla salute.

Alla fondazione e Gimbe e Nino Cartabellotta la solidarietà di tutta la

nostra comunità democratica.” Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

