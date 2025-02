(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 Periferie, Battilocchio: “A primavera relazione intermedia Commissione Inchiesta”

“Nei decenni si è creato un forte distacco nella città tra centro e periferia con tutta una serie di criticità che si sono moltiplicate in ambito ambientale ma anche della sicurezza, della legalità e del controllo del territorio, dell’offerta formativa, della mobilità e dei servizi. Il concetto stesso di periferia nel tempo si è modificato, da una parte la periferia classica che tutti conosciamo, quella che da Nord a Sud presenta tratti comuni, spesso caratterizzata da abnormi complessi edilizi, che si sono trasformati in incubi per i residenti, in « non luoghi »: da Zen a Corviale, da Falchera a Librino, dalle Vele di Scampia alle Dighe di Genova (oggi riqualificate). Dall’altra la definizione stessa di periferia si è trasformata e spesso marginalità, disagio e degrado si verificano a ridosso dei centri storici, in particolare nelle zone delle grandi stazioni”.

Lo ha detto Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie, ospite a Tg2 Post.

“La Commissione di Inchiesta sulle periferie sta facendo un lavoro importante e stiamo registrando cambiamenti significativi in corso, grazie anche alle risorse derivanti dai Piani Urbani Integrati, dal Fondo nazionale Complementare, dai programmi Pinqua e Pon Metro. Ma il gap è ancora rilevante e per questo ogni tipo di intervento va reso duraturo e strutturale. La nostra azione è triplice: approfondimenti, attraverso le audizioni in Commissione, proposte concrete, che sono state già inserite nei provvedimenti approvati dal Parlamento e, terzo aspetto non meno importante, presenza sui territori, con 21 visite esterne in poco più di un anno in aree che per troppi anni sono state tralasciate dall’azione delle Istituzioni. Abbiamo già raccolto tantissimo materiale e informazioni nel corso dell’intensa azione di questi mesi. Entro la primavera faremo una relazione intermedia della nostra attività e, al termine della legislatura, una relazione finale al Parlamento che sarà la cornice per ulteriori interventi”, ha concluso.

