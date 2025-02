(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 Minacce Gasparri, De Rosa(Fi): “Solidarietà al nostro capogruppo, in un paese democratico tutto questo è assurdo e inaccettabile”

Voglio esprimere la mia vicinanza al presidente Maurizio Gasparri, vittima, nelle ultime ore, di minacce di morte e di insulti sui social. Il senatore e nostro capogruppo di Forza Italia, dopo aver chiesto l’esclusione dal Festival di Sanremo del rapper Emis Killa, è stato travolto da insulti beceri ed inenarrabili, il confine del turpiloquio è stato superato con le minacce di morte, cosa decisamente inaccettabile. Spero vivamente che chi di dovere faccia subito luce sull’accaduto e che i colpevoli vengano immediatamente individuati e puniti. È impensabile che un parlamentare della Repubblica, dopo aver presentato un’interrogazione legittima, sia vittima di ingiurie, offese e addirittura minacce. Totale ed incondizionata solidarietà a Maurizio Gasparri.

Così in una nota il Senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa, Capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa.

