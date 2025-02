(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 FORZA ITALIA: DOMANI LUNEDÌ 3 FEBBRAIO CONFERENZA “L’AFRICA GREMBO DEL MONDO: L’ITALIA ALLA GUIDA DEI RAPPORTI CON L’UE”. PRESENTE ANCHE TAJANI

Domani, lunedì 3 Febbraio 2025, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 alla Sala delle Bandiere, presso il Parlamento europeo in Italia in Via IV Novembre 149, si svolgerà la conferenza “L’Africa grembo del mondo: l’Italia alla guida dei rapporti con l’Ue” organizzato dal Dipartimento Esteri e Affari europei, il Dipartimento per la Cooperazione internazionale di Forza Italia e la Delegazione italiana Gruppo PPE al Parlamento europeo. Al centro della conferenza il nuovo modo di concepire i rapporti con il continente africano, con il ruolo sempre più centrale dell’Italia in proiezione internazionale e negli equilibri dell’UE, grazie all’efficacia e alla concretezza della politica estera del Governo italiano con l’obiettivo – a partire dal Piano Mattei – di rafforzare la centralità del continente africano e creare le basi per un futuro di stabilità e crescita. Dopo l’introduzione dell’On. Deborah Bergamini, Vice-Presidente della Delegazione italiana al Consiglio d’Europa, Vice-Segretario nazionale FI e Responsabile del Dipartimento Esteri, per Forza Italia interverranno: On. Salvatore De Meo, On. Fulvio Martusciello, Sen. Maurizio Gasparri, On. Paolo Barelli, On. Luisa Regimenti e l’Avv. Raffaella Bonsangue, Responsabile del Dipartimento Cooperazione internazionale di FI. Tra i relatori ci saranno anche i rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio, della Fondazione MED-OR, dell’Atlantic Council di Washington, dell’Università Internazionale di Roma, della Farnesina e numerosi ambasciatori dei Paesi africani. Conclusioni affidate ad Antonio Tajani, Vice-Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, e Segretario nazionale di Forza Italia e Vice-Presidente del PPE. Modera il Dott. Carlo De Romanis, Coordinatore del Tavolo Esteri di Forza Italia.

