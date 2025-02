(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 DOMANI CONVEGNO FDI SU AMBIENTE ED ENERGIA

Interverranno i ministri Lollobrigida e Foti

Si terrà domani, lunedì 3 febbraio, alle ore 15,30, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica (Piazza San Luigi de’ Francesi 9), il convegno organizzato da Fratelli d’Italia dal titolo “Ambiente ed energia: contro le eco follie per un futuro realmente sostenibile”.

Intervengono il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, responsabile del programma e coordinatore dell’Ufficio Studi di FdI, il ministro per le Politiche europee, Tommaso Foti, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, il co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, il presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, Mauro Rotelli, il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi e Fabrizio Penna, coordinatore Unità di missione per il Pnrr del Ministero dell’Ambiente.

Modera il condirettore del quotidiano “Libero”, Pietro Senaldi.

