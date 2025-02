(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 Scuola, Sasso (Lega): il 5S racconta favole, nessun taglio a organici Ata e risorse aumentate

Roma 1 feb. – “Il 5S sulla scuola racconta una favoletta che non esiste. Non ci risultano tagli agli organici Ata, anzi: leggendo le tabelle del ministero, e i dati degli uffici studi di Camera e Senato si può constatare come le risorse per la scuola italiana siano aumentate per il 2025 dell’8.9%. Chi oggi si dice pronto a schierarsi dalla parte di ogni studente e ogni docente che lotta per una scuola di qualità dovrebbe avere la capacità di guardare i fatti con un minimo di onestà intellettuale: da una parte infatti c’è chi, come il ministro Valditara, ha lavorato per restituire alla scuola dignità e ruolo che merita, a partire da stabilizzazioni e aumenti di stipendi al personale della scuola. Dall’altra invece c’è chi passerà alla storia per aver bruciato 400 milioni in banchi a rotelle”.

Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in commissione Cultura e Istruzione Rossano Sasso.