(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 SCUOLA, BARBERA (PRC): “IL MINISTRO VALDITARA CONTINUA AD AFFOSSARE LA

SCUOLA PUBBLICA”

“Con la scelta di regalare 750 milioni di euro a favore delle scuole

paritarie per l’anno scolastico 2024/2, il ministro Valditara continua ad

affossare la scuola pubblica e a calpestare quel principio costituzionale

che prevede una scuola pubblica, gratuita e accessibile a tutti, anche ai

più bisognosi. Un fatto grave visto lo stato in cui versa l’istruzione

pubblica, tra pesanti tagli all’organico, strutture fatiscenti e personale

sottopagato. E’ evidente che il governo Meloni, sottraendo fondi alla

scuola pubblica per finanziare quella privata, voglia favorire una politica

scolastica di tipo classista, finalizzata a privilegiare quelle famiglie

che già possono permettersi di pagare le rette per l’istruzione privata.

Una scelta politica inaccettabile e pericolosa che contestiamo

fermamente”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato

politico nazionale di Rifondazione Comunista.