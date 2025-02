RADICALI ITALIANI: DOMANI IN PIAZZA A BOLOGNA PER DIRE NO ALLA PROPAGANDA RUSSA

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 Milioni di euro ai partiti europei, 38 milioni di utenti raggiunti su

Facebook, 50.000 falsi account su Twitter, 137 milioni di rubli destinati

alle tv russe, centinaia di eventi culturali promossi in Italia, migliaia

di siti clone: un’operazione militare mirata a influenzare l’opinione

pubblica.

La disinformazione russa mina la democrazia e la sicurezza europea,

diffondendo falsità per giustificare l’aggressione all’Ucraina e indebolire

chi si oppone al disegno imperialista di Putin.

Domani a Bologna, in Piazza VIII Agosto dalle ore 15:00, i Radicali

Italiani parteciperanno alla manifestazione nazionale “Disarmiamo la

disinformazione” organizzata dalle comunità ucraine in Italia per dire

ancora una volta stop alla propaganda russa. Sarà presente il Presidente

Matteo Hallissey

*Francesco Rosati*

Responsabile stampa Radicali Italiani

