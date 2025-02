(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 Giornata Internati: Cavandoli (Lega), legge per istituzione pubblicata in Gazzetta

Roma, 1 feb. – “Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene istituita la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, proposta della quale sono orgogliosamente firmataria. La Repubblica è impegnata a non dimenticare nessuno tra coloro che subirono ingiustizie, violenze, vessazioni, che persero la vita o la sacrificarono nella seconda guerra mondiale. Riconoscere ufficialmente con una giornata commemorativa quei molti, moltissimi, italiani che sono stati imprigionati e deportati nei campi di concentramento della Germania nazionalsocialista è un gesto atteso e doveroso. Si parla di circa 800 mila nostri connazionali che finora non avevano ricevuto un riconoscimento istituzionale e tra questi ricordiamo anche Giovannino Guareschi numero di matricola 6865 che fu catturato il 9 settembre 1943, fu liberato dagli alleati e tornò in Italia quasi due anni dopo, il 4 settembre 1945. Ogni provincia o ente territoriale avrà facoltà di promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni e cerimonie, cosicché i vari territori potranno raccontare le proprie storie, di premiare i propri eroi, di commemorare le proprie vittime. Nell’ambito delle cerimonie per la celebrazione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi ci sarà anche la deposizione di una corona commemorativa presso l’Altare della patria in Roma, a ribadire il carattere nazionale della ricorrenza, per una memoria comune che sia patrimonio di tutti. Come Lega siamo fieri di avere contribuito concretamente al raggiungimento di questo significativo risultato, fondamentale per il riconoscimento di una pagina della nostra storia”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura cavandoli, prima firmataria della proposta per l’istituzione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi.