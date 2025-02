CASA, TOSI (FORZA ITALIA-PPE): “SERVE UN’AZIONE IMMEDIATA PER AFFRONTARE LA CRISI ABITATIVA IN EUROPA”

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

sab 01 febbraio 2025 CASA, TOSI (FI): "SERVE UN'AZIONE IMMEDIATA PER AFFRONTARE LA CRISI ABITATIVA IN EUROPA"

Bruxelles 1 febbraio – “La casa è un pilastro fondante per Forza Italia e l’accesso a un’abitazione dignitosa è una delle principali sfide sociali ed economiche in Europa. Famiglie, giovani, anziani e persone con disabilità devono poter contare su alloggi a prezzi accessibili che diano una prospettiva di stabilità e benessere. Per questo come Partito Popolare europeo chiediamo alla Commissione di alleggerire gli ostacoli normativi e l’elevata burocrazia per enti locali e regionali che al momento frenano il mercato abitativo”, dichiara Tosi, eurodeputato di Forza Italia, in merito al documento che il Partito Popolare Europeo – di cui Forza Italia fa parte – intende presentare alla Commissione sulle politiche abitative dell’UE.

“Il diritto alla casa – continua Tosi – deve essere garantito attraverso investimenti mirati, sfruttando i fondi europei esistenti e creando sinergie tra investimenti pubblici e privati. L’estremismo green non può più essere un freno, ma serve trovare un equilibrio tra le reali necessità e normative ambientali che vanno riviste urgentemente”.

“Un’attenzione particolare va anche alle zone rurali. Dobbiamo garantire che chi sceglie di vivere in queste aree abbia accesso a servizi di qualità e un’adeguata offerta abitativa contrastando così lo spopolamento” spiega l’esponente azzurro. Il quale sottolinea: “Servono regole chiare a livello europeo, ma anche flessibilità per permettere agli Stati di agire in modo efficace. Solo con un approccio coordinato a livello europeo potremo trovare soluzioni concrete per la crisi abitativa. Continueremo dunque a lavorare per un mercato immobiliare più equo e vicino alle esigenze delle persone ribadendo il nostro impegno a difesa della proprietà privata contro chi pensa che l’occupazione abusiva possa essere una soluzione”.

