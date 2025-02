(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 Casa, Forza Italia: La casa non si tocca e con noi no aumento tasse su immobili”

Lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo con forza: la casa non si tocca e con noi al governo le tasse sugli immobili non aumenteranno!

Da sempre lavoriamo per semplificare la burocrazia, valorizzare il patrimonio esistente e dare nuova vita ai nostri quartieri senza nuovo consumo di suolo.

Meno tasse, più valore per la casa degli italiani. Forza Italia c’è!

Lo scrive Forza Italia sui suoi canali social.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma