Ai nuovi nati un libricino, alcuni segnalibri e la tessera della biblioteca di Albinea

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 Tel. 0522/590211

COMUNE DI Fax

e-mail:

0522/590236

ALBINEA oppure

a.re.it

Provincia di Reggio Emilia sito Internet:

http://WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Alla redazione con preghiera di pubblicazione. Grazie e buon lavoro.

Oggetto: comunicato stampa

Ai nuovi nati un libricino, alcuni segnalibri e la tessera

della nostra biblioteca

ALBINEA (1 febbraio 2024) – Questa mattina un gruppetto di piccolissimi

albinetani e piccolissime albinetane, ovviamente accompagnati dai rispettivi

genitori, hanno fatto tappa in biblioteca per ricevere la loro tessera, un libro e

alcuni segnalibri. Si tratta del benvenuto dell’amministrazione e del personale

della biblioteca ai nuovi nati nel 2024.

Il vicesindaco e assessore alla Scuola Daniele Menozzi ha distribuito i piccoli

doni insieme alla bibliotecaria Chiara Catellani.

Per i piccoli e le loro famiglie è stata un’occasione per scoprire gli spazi e i

servizi dedicati ai piccolissimi, oltre che un’opportunità per conoscere il

programma Nati per Leggere (www.natiperleggere.it)

La biblioteca infatti aderisce e promuove da anni il programma nazionale Nati

per Leggere, originato dalla collaborazione tra Associazione Italiana

Biblioteche, Associazione Culturale dei Pediatri e Centro per la Salute del

Bambino, che ha come finalità la diffusione della lettura fin da piccolissimi nella

convinzione che tale pratica promuova il benessere ed il miglioramento della

qualità della vita del bambino. È infatti dimostrato che leggere storie,

filastrocche e poesie fin dalla nascita aiuta lo sviluppo del linguaggio, la

formazione di un vocabolario più ricco, una migliore capacità di esprimere il

proprio pensiero, ma anche lo sviluppo relazionale ed emotivo.

La consegna verrà replicata con un altro gruppo di giovanissimi lettori nella

mattinata di sabato 15 febbraio.

Marco Barbieri