Covid. Buonguerrieri (FdI): Lo Voi? Quasi tre mesi per rispondere a commissione

“Il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, ci ha messo tre giorni per iscrivere mezzo Governo nel registro degli indagati. Lo stesso Lo Voi è apparso invece alquanto meno celere nei confronti della commissione bicamerale d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. L’11 novembre 2024, infatti, il presidente della commissione gli ha chiesto di trasmettere tutti gli atti e documenti dei procedimenti penali a carico, oltre che di altri, dell’ex commissario Arcuri, dei ministri e dei dirigenti che hanno gestito l’emergenza pandemica. Soltanto ieri, dopo ripetuti solleciti, Lo Voi ha inviato una comunicazione che, oltre ad essere tardiva, è del tutto parziale. Questa approssimazione di Lo Voi complica i lavori di un organo parlamentare”.

Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

