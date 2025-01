(AGENPARL) - Roma, 28 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 28 gennaio 2025 OGGI CONFERENZA SU AGRICOLTURA AL MINISTERO

Si terrà oggi, martedì 28 gennaio, alle ore 14,30, presso la Sala Cavour del Ministero dell’Agricoltura (Via XX Settembre) la conferenza stampa dal titolo “Comunicare l’agricoltura: la comunicazione come strumento per la divulgazione e l’innovazione in agricoltura”.

Introduce il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura a Palazzo Madama.

Sono previsti gli interventi di Antonio Boschetti, informatore agrario, Edoardo Spera, Agricolae, Giorgio Dell’Orefice, Il Sole 24 Ore, Andrea Marcato, Verde a Nord Est.

Conclude il ministro delle politiche agricole Francesco Lollobrigida.

Modera il giornalista di Uno Mattina Massimiliano Ossini.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica