Codacons su Istat redditi e consumi nord e sud Italia

28 gennaio 2025

ISTAT, CODACONS: ITALIA SPEZZATA IN DUE SUL FRONTE DI REDDITI E CONSUMI

IN CAMPANIA VALORI CONSUMI PROCAPITE DIMEZZATI RISPETTO A QUELLI DELLA VALLE

D’AOSTA. IN CALABRIA REDDITI -48% RISPETTO A BOLZANO

Italia spezzata in due sul fronte di redditi e consumi delle famiglie. Lo

afferma il Codacons, commentando i dati dell’Istat sui conti economici

territoriali.

I numeri dell’istituto di statistica confermano ancora una volta le enormi

differenze esistenti tra nord e sud Italia sul fronte di ricchezza e spesa

dei cittadini, una forbice elevatissima che, purtroppo, si allarga di anno

in anno, lasciando indietro le regioni del Mezzogiorno – denuncia il

Codacons.

Analizzando i dati dell’Istat, si scopre ad esempio che in Campania i

consumi finali pro capite dei cittadini risultano praticamente dimezzati

rispetto a quelli di chi risiede in Valle d’Aosta: 15.200 euro a residente

contro i 30.500 euro della Val d’Aosta. Male anche Puglia (16mila euro) e

Sicilia (17mila euro) – spiega l’associazione – Andamento analogo sul fronte

dei redditi disponibili dei cittadini, dove in fanalino di coda è la

Calabria con una media di 16.200 euro ad abitante, oltre il 48% in meno

rispetto a chi risiede nella Provincia autonoma di Bolzano, e che vanta un

reddito pari a 31,4mila euro.

“I numeri confermano purtroppo come sul piano economico esistano due Italie

che viaggiano a velocità del tutto diverse – afferma il presidente Carlo

Rienzi – A farne le spese i cittadini del Mezzogiorno, che pagano il conto

di ritardi e politiche del tutto inadeguate che non hanno saputo colmare

l’enorme divario esistente tra nord e sud della Penisola”.