*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL. FOTO) MILANO, DE CORATO (FDI): «ANCORA CORTEI PRO-HAMAS MENTRE

OSTAGGI LIBERI A GAZA. BENE NO COMUNITA’ EBRAICA A ANPI-CSX PER GIORNO DEL

RICORDO. ALTRO SABATO A DANNO CITTA’»!*

[image: file_23.jpeg]

*La locandina relativa al corteo odierno divulgata nelle ultime ore sui

Sociali di alcuni Centri Sociali*

Milano, 25 Gennaio 2025 – «Oggi, per il 68° sabato consecutivo, in città si

è tenuto un corteo pro Palestina. Questa situazione, che vede ogni fine

settimana sfilare per la città anarchici, no-global, Centri Sociali e

pro-Hamas che penalizzano e bloccano il capoluogo lombardo, lo shopping

nella giornata di maggiori introiti per i commercianti e creano numerosi

disagi ai milanesi, deve al più presto terminare. Non si può andare avanti

così! Esprimo, inoltre, la mia più totale solidarietà alla Comunità Ebraica

di Milano che per lunedì 27 gennaio prossimo ha rifiutato l’invito dal

Comune di Milano e quindi si sottrarrà nel giorno del ricordo ad una

speculazione che Anpi e Sinistra faranno a favore di Hamas».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e degrado delle periferie italiane ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*