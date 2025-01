(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 SPAGNOLLI (AUT): INACCETTABILI INSULTI SOCIAL A LILIANA SEGRE

“La mia solidarietà alla senatrice Liliana Segre. È sconvolgente il crescente clima antisemita e la proliferazione del negazionismo nelle nostre società. Occorre la più ferma e decisa reazione: certi messaggi e sentimenti non devono sedimentarsi in alcun modo.” Lo scrive in una nota il senatore e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli.