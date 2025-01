(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

lun 20 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA N. 06495 del 20-01-25

“PARLIAMONE INSIEME”, MERCOLEDI’ IL PRIMO INCONTRO PUBBLICO

Mercoledì 22 gennaio, alle 20.30 presso il Centro culturale Vittorio Belli,

in piazzale Santa Margherita, si terrà il primo appuntamento di

“Parliamone insieme”, ciclo di incontri pubblici organizzato

dall’Amministrazione Comunale e rivolti a tutta la cittadinanza.

“Si tratta di incontri che si terranno in varie zone della città, con i

quali diamo continuità a quelle occasioni di ascolto e di confronto

pubblico che periodicamente hanno contraddistinto anche la passata

legislatura”, ha spiegato i giorni scorsi il Sindaco Filippo Giorgetti,

che sarà presente mercoledì insieme a una rappresentanza della Giunta.

“Ora riprendiamo, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa,

cogliendo così l’occasione per conoscere le principali opere in corso, gli

interventi strategici che interessano il territorio, nonché alcuni servizi

di prossima attivazione importanti per la nostra comunità, a partire dal

‘Progetto di Controllo del Vicinato’.”

Il secondo incontro si svolgerà già il giorno successivo, giovedì 23

gennaio presso il Gran Bar di viale Paolo Guidi, mentre il terzo andrà in

scena martedì 28 gennaio al Bar 18 di via Fratelli Cervi; chiuderà il

ciclo di appuntamenti, che avranno tutti inizio alle 20.30, la serata in

programma giovedì 30 gennaio presso il Bar Belverde in piazza Falcone e

Borsellino.

